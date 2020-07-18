Барселона подписала 16-летнего форварда из Сегунды, которым интересовался Реал

Барселона усилилась перспективным молодым талантом Райо Вальекано.
16-летний нападающий Фабиан Луцци стал игроком Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.
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Каталонцы подписали юного таланта бесплатно и согласовали с игроком контракт на три года. Фабиан защищал цвета молодежной команды Райо Вальекано. В течение 4-х сезонов футболист становился лучшим бомбардиром команды.
Стоит отметить, что в услугах Луцци также был заинтересован мадридский Реал.
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