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Барселона подписала 16-летнего форварда из Сегунды, которым интересовался Реал

18 июля 14:23 - Читати українською
Барселона подписала 16-летнего форварда из Сегунды, которым интересовался Реал
Фабиан Луцци / Фото Райо Вальекано

Барселона усилилась перспективным молодым талантом Райо Вальекано.

16-летний нападающий Фабиан Луцци стал игроком Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцы подписали юного таланта бесплатно и согласовали с игроком контракт на три года. Фабиан защищал цвета молодежной команды Райо Вальекано. В течение 4-х сезонов футболист становился лучшим бомбардиром команды.

Стоит отметить, что в услугах Луцци также был заинтересован мадридский Реал.

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Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Райо Вальекано Райо Вальекано Фабиан Фабиан Луцци
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