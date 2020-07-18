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Барселона підписала 16-річного форварда із Сегунди, яким цікавився Реал

14:15 - Читать на русском
Барселона підписала 16-річного форварда із Сегунди, яким цікавився Реал
Фабіан Луцці / Фото Райо Вальєкано

Барселона підсилилась перспективним молодим талантом Райо Вальєкано.

16-річний нападник Фабіан Луцці став гравцем Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонці підписали юного таланта безкоштовно та узгодили з гравцем контракт на три роки. Фабіан захищав кольори молодіжної команди Райо Вальєкано. Протягом 4-х сезонів футболіст ставав найкращим бомбардиром команди.

Варто відзначити, що в послугах Луцці також був зацікавлений мадридський Реал.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Райо Вальєкано Райо Вальєкано Трансфери Барселони Фабіан Фабіан Луцці
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