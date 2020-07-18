Барселона підписала 16-річного форварда із Сегунди, яким цікавився Реал

Барселона підсилилась перспективним молодим талантом Райо Вальєкано.

16-річний нападник Фабіан Луцці став гравцем Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонці підписали юного таланта безкоштовно та узгодили з гравцем контракт на три роки. Фабіан захищав кольори молодіжної команди Райо Вальєкано. Протягом 4-х сезонів футболіст ставав найкращим бомбардиром команди.

Варто відзначити, що в послугах Луцці також був зацікавлений мадридський Реал.

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