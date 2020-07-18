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Барселона имеет только одного кандидата на замену Сетьену – итоги встречи президента клуба с тренером

18 июля 10:59 - Читати українською
Барселона имеет только одного кандидата на замену Сетьену – итоги встречи президента клуба с тренером
Гарсия Пимьента / Фото ФК Барселона

Кризис в Барселоне пока не побуждает руководство клуба к радикальным действиям.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу провел беседу с наставником каталонцев Кике Сетьеном. Стороны решили пока не поднимать вопрос отставки тренера, а доиграть последний тур Ла Лиги, дать игрокам несколько дней отдыха и начать подготовку к возобновлению Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, если руководство Барсы таки примет решение досрочно уволить Сетьена, то на его место будет претендовать тренер молодежной команды "блаугранас" Гарсия Пимьента, в контракте которого прописано подобное развитие событий.

Напомним, после карантина каталонцы потеряли преимущество над Реалом, и позволили мадридцам завоевать золотые медали чемпионата Испании.

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