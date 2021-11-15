Барселона подготовила новый контракт для Гави – переговоры на завершающей стадии
17:22 - Читати українською
Полузащитник Барселоны Гави в ближайшее время может подписать новый контракт с каталонским клубом.
Барселона в ближайшее время должна подписать контракт с Гави сроком на 5 лет, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
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Отмечается, что переговоры находятся на завершающей стадии. Ранее сообщалось, что Хави одобрил план руководства клуба по сохранению талантливого хавбека в команде.
К слова, Гави отыграл в 15 матчах в составе Барселоны в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу.
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