Півзахисник Барселони Гаві найближчим часом може підписати новий контракт з каталонським клубом.

Барселона найближчим часом має перепідписати контракт з Гаві терміном на 5 років, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Зазначається, що переговори перебувають на завершальній стадії. Раніше повідомлялось, що Хаві схвалив план керівництва клубу щодо збереження талановитого хавбека у команді.

Додамо, що Гаві відіграв у 15 матчах у складі Барселони у поточному сезоні, у яких віддав 1 результативну передачу.

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