Барселона підготувала новий контракт для Гаві – переговори на завершальній стадії
17:22 - Читать на русском
Півзахисник Барселони Гаві найближчим часом може підписати новий контракт з каталонським клубом.
Барселона найближчим часом має перепідписати контракт з Гаві терміном на 5 років, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
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Зазначається, що переговори перебувають на завершальній стадії. Раніше повідомлялось, що Хаві схвалив план керівництва клубу щодо збереження талановитого хавбека у команді.
Додамо, що Гаві відіграв у 15 матчах у складі Барселони у поточному сезоні, у яких віддав 1 результативну передачу.
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