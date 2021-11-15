Защитник Барселоны Дани Алвес пошел на большие жертвы ради своего возвращения в каталонский клуб.

Зарплата бразильца в Барселоне не разглашается, но известно, что она будет самой низкой фиксированной среди всех игроков команды, сообщает Diario Sport.

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Впрочем, у Алвеса будут немалые бонусы, зависящие от достижений и выигранных трофеев защитника в составе "блаугранас". Также клуб сможет продлить контракт с Дани – бразилец стремился подписать соглашение к началу ЧМ-2022.

Напомним, 12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Ранее Алвес, являющийся самым титулованным футболистом мира, выступал за Барселону с 2008 по 2016 год.

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