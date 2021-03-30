Полузащитник Ливерпуля Джорджинио Вейналдум близок к переходу в Барселону в летнее трансферное окно.

Поскольку Ливерпуль не смог договориться с Вейналдумом о продлении соглашения, Барселона готовит для нидерландца заманчивое предложение, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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По его информации, каталонцы предложили хавбеку контракт сроком на 3 года, а зарплата составит 8 млн в год. Также в трансфере Вейналдума заинтересован Интер, но "нерадзурри" еще не делали предложения.

К слову, голландец провел 40 матчей в составе Ливерпуля в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись 3 голами.

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