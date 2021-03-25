Каталонский клуб вскоре может оформить сразу три бесплатных перехода, утверждаетSport.es.

"Не поверите, пока не увидите": Барселона получит форму с сумасшедшим набором цветов

Трансфер Эрика Гарсии – дело решенное. Центрбек Манчестер Сити вернется в родную Барселону и получит контракт на 5 лет. На подходе две звезды сборной Нидерландов – форвард Мемфис Депай (Лион) и хавбек Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль). Их трехлетние контракты ждут одобрения от нового совета директоров, который формирует Жоан Лапорта.

Добавим, что Барселона охотилась на Депая и Гарсию еще прошлым летом, однако тогда "блаугранас" не смогли заплатить скромные компенсации.

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