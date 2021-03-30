Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум близький до переходу в Барселону в літнє трансферне вікно.

Оскільки Ліверпуль не зміг домовитись із Вейналдумом щодо продовження угоди, Барселона готує для нідерландця привабливу пропозицію, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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За його інформацією, каталонці запропонували хавбеку контракт терміном на 3 роки, а зарплата становитиме 8 млн на рік. Також у трансфері Вейналдума зацікавлений Інтер, але "нерадзуррі" ще не робили пропозиції.

До слова, нідерландець провів 40 матчів у складі Ліверпуля у поточному сезоні в усіх турнірах, відзначившись 3 голами.

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