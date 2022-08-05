Барселона представила звездного новичка своим фанам. На трибунах Камп Ноу собралось около 50 тысяч болельщиков. Левандовски вышел в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты, надев футболку с 9 номером.

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Роберт попытался сказать несколько фраз на каталанском, поблагодарил за поддержку и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с Барселоной трофеи. Каталонцы очень тепло встретили форварда и скандировали его фамилию.

Дальше была традиционная минутка показательного фристайла. Левандовски жонглировал не хуже Роналдиньо, выполнил разные трюки и показал "вокруг света". Пресс-служба Барсы уже окрестила новичка Левандиньо.

Левандовски выпросил трансфер из Баварии в Барселону. Каталонцы уверяют, что выторговали поляка за 50 млн евро, но по другой информации, Мюнхен получит дополнительные 10 млн евро.

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