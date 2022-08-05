Барселона под овации представила Левандовски на Камп Ноу – поляк показал фристайл уровня Роналдиньо
Польский форвард Роберт Левандовски впервые предстал перед каталонскими болельщиками на домашнем стадионе.
Барселона представила звездного новичка своим фанам. На трибунах Камп Ноу собралось около 50 тысяч болельщиков. Левандовски вышел в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты, надев футболку с 9 номером.
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Роберт попытался сказать несколько фраз на каталанском, поблагодарил за поддержку и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с Барселоной трофеи. Каталонцы очень тепло встретили форварда и скандировали его фамилию.
Дальше была традиционная минутка показательного фристайла. Левандовски жонглировал не хуже Роналдиньо, выполнил разные трюки и показал "вокруг света". Пресс-служба Барсы уже окрестила новичка Левандиньо.
Левандовски выпросил трансфер из Баварии в Барселону. Каталонцы уверяют, что выторговали поляка за 50 млн евро, но по другой информации, Мюнхен получит дополнительные 10 млн евро.
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