Барселона презентувала зіркового новачка своїм фанам. На трибунах Камп Ноу зібралося близько 50 тисяч вболівальників. Лєвандовскі вийшов у супроводі президента клубу Жоана Лапорти, одягнувши футболку з 9 номером.

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Роберт спробував сказати кілька фраз каталанською, подякував за підтримку та пообіцяв зробити все, щоб вигравати з Барселоною трофеї. Каталонці дуже тепло зустріли форварда та скандували його прізвище.

Далі була традиційна хвилинка показового фрістайлу. Лєвандовскі жонглював не гірше за Роналдінью, виконав різні трюки та показав "навколо світу". Пресслужба Барси вже охрестила новачка Левандінью.

Лєвандовскі випросив трансфер з Баварії в Барселону. Каталонці запевняють, що виторгували поляка за 50 млн євро, але за іншою інформацією, Мюнхен отримає додаткові 10 млн.

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