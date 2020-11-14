Барселона достигла значительного прогресса в переговорах с агентом юной звездочки Жорже Мендешем. Переговоры находятся на финальной стадии, но точка в этом вопросе будет поставлена ​​только после избрания нового президента, информирует Marca.

Фати успешно прооперирован – Барселона объявила сроки восстановления таланта

Ансуи Фати получит существенное повышение зарплаты, а его действующий контракт, который завершается летом 2022-го, будет продлен на 5-6 лет. "Блаугранас" считают талантливого вингера крупнейшим активом клуба в недалеком будущем.

Интересно, что Барса зашевелилась в переговорах после предложения Манчестер Юнайтед, который еще прошлым летом был готов выложить за молодого игрока 150 миллионов евро. На старте нынешнего сезона Ансу провел 10 матчей, отметившись 5-ю голами и 4-мя ассистами. В матче против Бетиса он получил травму, из-за которой пропустит 4 месяца.

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