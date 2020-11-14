Барселона досягла значного прогресу у перемовинах з агентом юної зірочки Жорже Мендешем. Перемовини перебувають на фінальній стадії, але крапка у цьому питанні буде поставлена лише після обрання нового президента, інформує Marca.

Фаті був успішно прооперований та повернеться через 4 місяці

Ансу Фаті отримає суттєве підвищення зарплати, а його чинний контракт, який завершується влітку 2022-го, буде продовжено на 5-6 років. "Блаугранас" вважають талановитого вінгера найбільшим активом клубу у недалекому майбутньому.

Цікаво, що Барса заворушилась у перемовинах після пропозиції Манчестер Юнайтед, який ще минулого літа був готовий викласти за молодого гравця 150 мільйонів євро. На старті нинішнього сезону Ансу провів 10 матчів, відзначившись 5-ма голами і 4-ма асистами. У матчі проти Бетіса він зазнав травми, через яку пропустить 4 місяці.

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