Барселона активно готовится к трансферной кампании и уже определилась с приоритетными целями.

Летом каталонцев может покинуть один из защитников, поэтому руководство уже готовится к возможному уходу. Как информирует Фабрицио Романо, Барселона намерена вернуть из Бетиса Шади Риада.

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Если севильцы по окончании сезона выкупят арендованного 20-летнего марокканца, то "блаугранас" сможет сразу активировать опцию обратного выкупа за 7 млн евро. Таким образом Риад вернется в Барселону, Бетис получит 50% от суммы последующей перепродажи игрока.

Марокканец присоединился к "зеленым" в 2023 году. Всего в текущем сезоне он сыграл в 15 матчах во всех турнирах.

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