Барселона активно готується до трансферної кампанії й вже визначилась з пріоритетними цілями.

Влітку каталонців може покинути один зы захисників, тому керівництво вже готується до можливого відходу. Як інформує Фабріціо Романо, Барселона має намір повернути з Бетіса Шаді Ріада.

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Якщо севільці після закінчення сезону викуплять орендованого 20-річного марокканця, то "блаугранас" зможуть одразу активувати опцію зворотного викупу за 7 млн євро. Таким чином Ріад повернеться в Барселону, а Бетіс отримає 50% від суми подальшого перепродажу гравця.

Марокканець приєднався до "зелених" у 2023 році. Загалом у поточному сезоні він зіграв у 15 матчах у всіх турнірах.

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