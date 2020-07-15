Барселона планирует отпустить Умтити в аренду – есть интерес трех грандов Серии А

Барселона ищет новые варианты для центрального защитника Самюэля Умтити.

Каталонцы планируют отдать центрбека в аренду на один год, сообщает Sport.es.

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Очередной сезон Умтити испорчен постоянными травмами, и Барселона не готова делать на него ставку в следующей кампании. В клубе рассчитывают, что смена чемпионата может помочь 26-летнему чемпиону мира. Наиболее вероятным направлением для аренды является Серия А. Сразу три итальянских клуба заинтересованы в услугах Умтити – это Рома, Наполи и Лацио.

Добавим, что француз провел лишь 13 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, зато успел четыре раза травмироваться.

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