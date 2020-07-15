Барселона планує відпустити Умтіті в оренду – є інтерес трьох грандів Серії А

Барселона шукає нові варіанти для центрального захисника Самюеля Умтіті.
Каталонці планують віддати центрбека в оренду на один рік, повідомляє Sport.es.
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Черговий сезон Умтіті зіпсований постійними травмами, і Барселона не готова робити на нього ставку в наступній кампанії. У клубі розраховують, що зміна чемпіонату може допомогти 26-річному чемпіону світу. Найбільш імовірним напрямком для оренди є Серія А. Відразу три італійські клуби зацікавлені у послугах Умтіті – це Рома, Наполі та Лаціо.
Додамо, що француз провів лише 13 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20, натомість встиг чотири рази травмуватися.
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