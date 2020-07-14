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Барселона представила новую форму на следующий сезон – каталонцы возвращаются к традиционному стилю

15:07 - Читати українською
Барселона представила новую форму на следующий сезон – каталонцы возвращаются к традиционному стилю
Фото ФК Барселона

Барса решила утешить болельщиков, которые уже смирились с потерей золотых медалей Ла Лиги.

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Новая экипировка выполнена традиционно в сине-гранатовой цветах, дизайнеры решили вернуть на форму классические полосы. Напомним, прошлогодние футболки каталонцев были раскритикованы из-за дизайна с квадратами, что напоминало форму сборной Хорватии.

Напомним, за два тура до конца сезона Примеры Реал лидирует, опережая Барселону на 4 очка.

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Теги
Барселона Барселона Испания Футбольная форма
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