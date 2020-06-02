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Барселона планирует использовать неопределенность Гвардиолы, чтобы вернуть своего воспитанника из Манчестер Сити

21:43 90 Читати українською
Барселона планирует использовать неопределенность Гвардиолы, чтобы вернуть своего воспитанника из Манчестер Сити
Гарсия и Гвардиола / Getty Images

Барселона рассматривает неожиданный вариант усиления для центра защиты.

Каталонцы вспомнили о 19-летнем Эрике Гарсии из Манчестер Сити, информирует ESPN.

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Молодой центрбек воспитывался в академии Барселоны, а три года назад согласился присоединиться к "горожанам". "Блаугранас" продолжили пристально следить за прогрессом таланта даже после этого и недавно сделали запрос относительно возможного трансфера. Ответ Манчестер Сити был категоричен – Гарсия не продается, Гвардиола ему доверяет. Впрочем, Барса готова вернуться к переговорам, рассчитывая на неопределенность Пепа со своим будущим. Если испанец покинет "горожан" летом 2021 года, то и шансы на подписание Гарсии значительно возрастут.

Добавим, что молодой защитник провел 11 матчей во всех турнирах сезона 2019/20 и отдал один ассист. Его контракт с Манчестер Сити действует до лета 2022-го.

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