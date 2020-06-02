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Барселона планує використати невизначеність Гвардіоли, щоб повернути свого вихованця з Манчестер Сіті

21:43 259 Читать на русском
Барселона планує використати невизначеність Гвардіоли, щоб повернути свого вихованця з Манчестер Сіті
Гарсія і Гвардіола / Getty Images

Барселона розглядає несподіваний варіант підсилення для центру захисту.

Каталонці згадали про 19-річного Еріка Гарсію з Манчестер Сіті, інформує ESPN.

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Молодий центрбек виховувався у академії Барселони, а три роки тому погодився приєднатися до "містян". "Блаугранас" продовжили пильно стежити за прогресом таланта навіть після цього і нещодавно зробили запит щодо можливого трансферу. Відповідь Манчестер Сіті була категоричною – Гарсія не продається, Гвардіола йому довіряє. Втім, Барса готова повернутися до переговорів, розраховуючи на невизначеність Пепа зі своїм майбутнім. Якщо іспанець покине "містян" влітку 2021 року, то й шанси на підписання Гарсії значно зростуть.

Додамо, що молодий захисник провів 11 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20 та віддав один асист. Його контракт з Манчестер Сіті чинний до літа 2022-го.

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Теги
Ерік Гарсія Ерік Гарсія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Трансфери Барселони
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