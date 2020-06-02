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Барселона упустила возможность "украсть" жемчужину из-под носа Баварии – каталонцы пожалели смешную сумму

19:41 119 Читати українською
Барселона упустила возможность "украсть" жемчужину из-под носа Баварии – каталонцы пожалели смешную сумму
Левандовски, Алаба и Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис мог начать свой европейский путь в совершенно другой команде.

Барселона активно следила за юным канадцем еще во время выступлений за Ванкувер, информирует Mundo Deportivo.

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Дэвис даже успел побывать на стажировке в Барселоне Б, а его агент вел переговоры о переходе. В конце концов, каталонцы не рискнули отдать 8 млн евро за 17-летнего игрока из Канады. Уже через два года Бавария заплатила Ванкуверу 10 млн и не пожалела. Альфонсо стал настоящим открытием, стремительно пробился в основу мюнхенцев, и теперь цена на одного из главных талантов поколения составляет серьезные 45 млн евро.

Добавим, что в нынешней кампании Дэвис провел за Баварию 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 9 ассистов.

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