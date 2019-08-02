Барселона перевела Ваге в основную команду

Испанская Барселона перевела талантливого защитника Мусса Ваге в первую команду "блаугранас".

Тренерский штаб каталонцев рассчитывает на сенегальца в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона пошла на отчаянный шаг ради продажи Коутиньо

Ваге переведен в первую команду, а в сезоне 2019/20 будет выступать под 16-м номером. Прошлый сезон он отыграл за дубль Барселоны в Сегунде B, а также периодически привлекался в основу. В частности, в его активе 3 поединка за команду Вальверде. Теперь 20-летний защитник попытается вытеснить из основы Нелсона Семеду.

Мусса Ваге перебрался в Барсу после яркого ЧМ-2018 в составе сборной Сенегала. Бельгийский Эйпен получил за него 5 млн евро.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах