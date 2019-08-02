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Барселона пошла на отчаянный шаг ради продажи Коутиньо

13:10 257 Читати українською
Барселона пошла на отчаянный шаг ради продажи Коутиньо
Филиппе Коутиньо / EFE

Руководство испанской Барселоны продолжает прилагать усилия, чтобы продать полузащитника "блаугранас" Филиппе Коутиньо.

"Блаугранас" уже готовы продать бразильца за 100 млн евро, сообщает Marca.

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Эта сумма на 20 млн в евровалюте меньше ценника, установленного Барсой раньше. Клуб и игрок были настроены на завершение сотрудничества летом, однако каталонцы так и не получили реальных вариантов продажи Коутиньо. До закрытия трансферного окна в АПЛ остается неделя, но ни один английский клуб не проявил интерес к полузащитнику.

Кроме того, интересовались экс-лидером Ливерпуля итальянские клубы, но конкретного предложения так и не сделали. Также от трансфера Коутиньо отказался ПСЖ – Барселона хотела включить его в соглашение по возвращению на Камп Ноу Неймара.

В прошлом сезоне Примеры Филиппе Коутиньо провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами. В январе 2018-го Барселона заплатила за его переход 120 млн евро плюс бонусы.

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