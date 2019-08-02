Барселона пошла на отчаянный шаг ради продажи Коутиньо

Руководство испанской Барселоны продолжает прилагать усилия, чтобы продать полузащитника "блаугранас" Филиппе Коутиньо.

"Блаугранас" уже готовы продать бразильца за 100 млн евро, сообщает Marca.

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Эта сумма на 20 млн в евровалюте меньше ценника, установленного Барсой раньше. Клуб и игрок были настроены на завершение сотрудничества летом, однако каталонцы так и не получили реальных вариантов продажи Коутиньо. До закрытия трансферного окна в АПЛ остается неделя, но ни один английский клуб не проявил интерес к полузащитнику.

Кроме того, интересовались экс-лидером Ливерпуля итальянские клубы, но конкретного предложения так и не сделали. Также от трансфера Коутиньо отказался ПСЖ – Барселона хотела включить его в соглашение по возвращению на Камп Ноу Неймара.

В прошлом сезоне Примеры Филиппе Коутиньо провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами. В январе 2018-го Барселона заплатила за его переход 120 млн евро плюс бонусы.

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