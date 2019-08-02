Барселона перевела Ваге в основну команду

Іспанська Барселона перевела талановитого оборонця Муссу Ваге до першої команди "блаугранас".

Тренерський штаб каталонців розраховує на сенегальця у новому сезоні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ваге переведений до першої команди, а в сезоні 2019/20 виступатиме під 16-м номером. Минулий сезон він відіграв за дубль Барселони в Сегунді B, а також періодично залучався до основи. Зокрема, в його активі 3 поєдинки за команду Вальверде. Тепер 20-річний оборонець спробує витіснити з основи Нелсона Семеду.

Мусса Ваге перебрався до Барси після яскравого ЧС-2018 у складі збірної Сенегалу. Бельгійський Ейпен за нього отримав 5 млн євро.

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