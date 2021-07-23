Каталонский клуб пытается удержать как можно больше талантов, в том числе и Алехандро Бальде.

18-летний защитник продлил контракт с "блаугранас", информирует официальный сайт клуба.

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Новое соглашение Бальде, который является воспитанником Барсы, теперь рассчитано до лета 2024 года. Стоит заметить, что в ней прописаны космические отступные, которые составляют 500 тысяч евро.

К слову, Алехандро пришел в академию каталонцев в 7 лет. В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей за Барсу Б, а этим летом тренировался с главной командой и даже участвовал в спарринге против Химнастика.

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