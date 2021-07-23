Барселона перепідписала контракт з вихованцем, встановивши клаусулу 500 мільйонів євро
00:42 - Читать на русском
Каталонський клуб намагається втримати якомога більше талантів, зокрема і Алехандро Бальде.
18-річний оборонець продовжив контракт із "блаугранас", інформує офіційний сайт клубу.
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Нова угода Бальде, який є вихованцем Барси, тепер розрахована до літа 2024 року. Варто зауважити, що у ній прописані космічні відступні, які складають 500 тисяч євро.
До слова, Алехандро прийшов в академію каталонців у 7 років. У минулому сезоні він відіграв 16 матчів за Барсу Б, а цього літа тренувався з головною командою та навіть брав участь у спарингу проти Хімнастіка.
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