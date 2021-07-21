Товарищеский матч

Барселона – Химнастик – 4:0

Голы: Манай, 60, 86, 90, Кольядо, 85

Удаление: Кинтанилья, 38 (Х)

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Каталонская команда прогнозируемо не заметила Химнастик. Интересно, что все голы были забиты во втором тайме, когда на поле не было ни одного игрока основного состава.

Главный героем встречи стал 24-летний Рэй Манай, который тремя голами реализовал тотальное преимущество подопечных Рональда Кумана. Стоит отметить, что Рэй имеет опыт выступлений за Альбасете, где бок о бок выступал с украинским форвардом Романом Зозулей.

Новый сезон для Барселоны начнется 15 августа во матчи Ла Лиги против Реал Сосьедад.

Our 1️⃣st lineup of the 2021-22 preseason!

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