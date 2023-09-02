Барселона была вынуждена жертвовать молодежью, чтобы освободить место для новичков.

Чемпионы Испании в последний день трансферного окна отпустили 22-летнего защитника Эрика Гарсию и 21-летнего вингера Абде Эззалзули.

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Центрбек отыграет сезон на правах аренды за Жирону. 2 года назад Барселона бесплатно вернула Гарсию из Ман Сити, но защитник снова не смог закрепиться в родном клубе. В команде Цыганкова и Довбика он должен заменить Сантьяго Буэно, проданного Вулверхэмптону.

Абде перешел в Бетис на полноценной основе. Барселона получила за вингера 7,5 млн евро, но прописала пункт об обратном выкупе и 50% от будущей перепродажи. Прошлый сезон Эззалзули провел в аренде за Осасуну – 6 голов+2 ассиста в 34 матчах.

Eric Garcia, cedido al Girona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023 Abde, traspasado al Real Betis — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023

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