Барселона була змушена жертвувати молоддю, щоб звільнити місце для новачків.

Чемпіони Іспанії в останній день трансферного вікна відпустили 22-річного захисника Еріка Гарсію та 21-річного вінгера Абде Еззалзулі.

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Центрбек відіграє сезон на правах оренди за Жирону. 2 роки тому Барселона безкоштовно повернула Гарсію з Ман Сіті, але оборонець знову не зміг закріпитися в рідному клубі. У команді Циганкова і Довбика він повинен замінити Сантьяго Буено, якого продали Вулверхемптону.

Абде перейшов у Бетіс на повноцінній основі. Барселона отримала за вінгера 7,5 млн євро, але прописала пункт про зворотній викуп і 50% від майбутнього перепродажу. Минулий сезон Еззалзулі провів у оренді за Осасуну – 6 голів+2 асисти у 34 матчах.

Eric Garcia, cedido al Girona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023 Abde, traspasado al Real Betis — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023

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