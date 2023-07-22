Барселона вынуждена изменить планы во время летнего турне по США.

На официальном сайте "блаугранас" сообщили об отмене товарищеского матча с Ювентусом. Дело в том, что игроки Барселоны заболели.

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Как сообщает Marca, в четверг, 20 июля, на тренировке отсутствовал Жуль Кунде из-за проблем с желудком. Сейчас у части команды диагностирован вирусный гастроэнтерит. Сначала матч с Ювентусом пытались перенести, однако график Барселоны настолько плотный, что свободную дату не смогли найти.

Следующий матч в программе каталонцев запланирован на 27 июля против Арсенала, который состоится в Лос-Анджелесе. Также Барселона во время турне сыграет с Реалом и Миланом.

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