Испанцы Серхио Бускетс и Жорди Альба, носившие капитанскую каталонскую повязку Барселоны, перешли в Интер Майами, чем заставили свою бывшую команду выбирать новый квартет капитанов.

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"Сине-гранатовые" на официальном сайте объявили о назначении следующих футболистов на роль капитанов. Первый – Серхи Роберто, второй – Марк-Андре тер Штеген, третий – Рональд Араухо, четвертый – Фрэнки де Йонг. Капитанов выбирали футболисты путем голосования.

Роберто стал третьим капитаном, когда Лионель Месси покинул клуб в 2021 году, с тех пор первыми двумя были Серхио Бускетс и Жерар Пике. Когда Пике завершил карьеру, Роберто стал вторым, а Тер Штеген выбрали четвертым. Араухо и де Йонг впервые избраны капитанами Барселоны.

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