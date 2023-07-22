Барселона змушена змінити плани під час літнього турне по США.

На офіційному сайті "блаугранас" повідомили про скасування товариського матчу з Ювентусом. Річ у тому, що гравці Барселони захворіли.

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Як повідомляє Marca, в четвер, 20 липня, на тренуванні був відсутній Жуль Кунде через проблеми зі шлунком. Наразі у частини команди діагностований вірусний гастроентерит. Спочатку матч з Ювентусом намагалися перенести, однак графік Барселони настільки щільний, що вільну дату не змогли знайти.

Наступний матч у програмі каталонців заплановано на 27 липня проти Арсенала, який відбудеться в Лос-Анджелесі. Також Барселона під час турне зіграє з Реалом та Міланом.

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