Барселона відкрила "кастинг №9" з сенсаційними іменами: потрібно забивати, захищатись і не боятись Суареса

Пошук центрального форварда – головне завдання "кулес" у літнє трансферне вікно.

Антуан Грізманн може стати не єдиним підсиленням Барселони у лінію атаки. Зірковий француз повинен оформити свої стосунки з каталонцями після 1 липня, коли його клаусула знизиться з 200 до 120 млн євро, однак до цього часу дует технічних секретарів Абідаль-Планес спробує підшукати для команди нового центрфорварда.

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Вальверде та компанія чудово розуміють, що Грізманн – це більше відтягнутий нападник а-ля Лео Мессі, ніж типова "дев'ятка" на зразок Суареса. Хоча, якраз 32-річному уругвайцеві, який проводить близько 50-и матчів за сезон, потрібна якісна заміна, або хороший наступник. Зважаючи на далеко не юний вік Луїсіто, рано чи пізно йому б довелось шукати "спадкоємця". Вимоги Вальверде до майбутніх кандидатів, на перший погляд, дуже прості – потрібно орієнтуватись в іспанському футболі, гарантувати голи, не цуратись захисної роботи і... не боятись конкурувати з Суаресом.

Першим у списку Абідаля та Планеса, яким активно допомагає трансферний менеджер Пеп Сегура, фігурує 22-річний форвард Сельти Максі Гомес. Radio Galega встигло анонсувати дебютну пропозицію "кулес" щодо придбання перспективного уругвайця у розмірі 25 млн євро, чого начебто виявилось недостатньо президенту галісійського клубу Карлосу Моуріньйо (не плутати з сеу Жозе – це різні люди). "Селестес", посилаючись на клаусулу гравця збірної Уругваю (50 млн євро), вимагають щонайменше 40, а Барса вважає таку цифру серйозним перебільшенням. Бартомеу не збирається платити більше 30 млн попри пристойні результати Гомеса у минулому сезоні – 13 голів і 5 асистів.

Фернандо Льоренте також опинився серед трансферних цілей чемпіонів Іспанії. 34-річний ветеран, якого раніше неодноразово сватали на Камп Ноу, привернув до себе увагу завдяки класній грі за Тоттенхем у Лізі чемпіонів. Каталонців приваблює величезний досвід виступів вихованця Атлетіка у Прімері, його статус (вільний агент з 1 липня) і авторитет серед лідерів команди. Льоренте чудово ладнає з Бускетсом, Піке, Альбою та Ракітічем. Ернесто Вальверде, за чутками, також не проти знову попрацювати зі своїм екс-підопічним, який хотів би завершити кар'єру на батьківщині.

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Ще один цікавий для Барси варіант – Віссам Бен Єддер з Севільї. Технічний французький форвард, який забив 30 голів та виконав 11 асистів у сезоні 2018/19, володіє навіть нижчою клаусулою, ніж Максі Гомес – 40 млн євро. Його кандидатуру відстоює Ерік Абідаль, який вважає, що екс-гравець Тулузи ідеально підходить для комбінаційної гри "блаугранас". Крім цього, Дані Алвес, Ракітіч, Кейта, Лангле або Адріано вже протурували для француза шлях на Камп Ноу – практично кожен футболіст Севільї демонстрував тут пристойний рівень.

Цікаво, що Бен Єддер – не єдиний із табору "рохібланкос", хто може проміняти Андалусію на Каталонію. Досить неочікувано на радар Барси потрапив атакувальний півзахисник Пабло Сарабія, якого майже неможливо уявити на позиції центрфорварда. Однак феноменальний сезон 27-річного іспанця (23 голи та 17 результативних передач) з контрактом до 2020-го перетворили його у ласий шматок для серйозних клубів. Сарабія – ставка Рамона Планеса, який бачить екс-вінгера Хетафе на позиції провального Коутінью, а Грізманна – як альтернативу Суаресу.

Замикають список два форварди Жирони, яка наступний сезон проведе у Сегунді – Крістіан Стуані та Порту. Перший, відзначившись 20 разів у Ла Лізі, міг опинитись на Камп Ноу ще взимку, однак клуби не зійшлись у ціні, а Барса зробила ставку на Боатенга. Після несподіваного вильоту каталонців його кандидатура знову стала актуальною, а сума компенсації – значно нижчою (8-10 млн євро).

Порту – темна конячка барселонського кастингу на роль №9. Його наразі більше відстоюють каталонські журналісти, ніж клубні функціонери, хоча цей футболіст наводив жах як на Камп Ноу, так і на Бернабеу. Головна якість 27-річного гравця – універсалізм. Порту, володіючи розкішною швидкістю та дриблінгом, може однаково добре закрити будь-яку позицію в атаці. Ціна питання – 10 млн євро.

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