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Барселона официально подписала Людовита Рейса

23 мая 15:26 365 Читати українською
Барселона официально подписала Людовита Рейса
Людовит Рейс / ФК Барселона

Каталонская Барселона объявила о подписании нидерландского полузащитника Гронингена Людовит Рейса.

Барселона официально объявила о подписании нидерландского полузащитника Людовит Рейса из Гронингена. Сумма трансфера составила 3,25 млн евро, контракт рассчитан до 2022 года с опцией продления еще на 2 сезона и будет включать клаусулу в размере 100 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

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Рейс сыграл 50 матчей в составе Гронингена в свои 18 лет. Игрок вчера прошел медицинский осмотр, а сегодня уже подписал контракт.

Добавляется, что Рейс усилит Барселону Б, хотя и проведет предсезонную подготовку с основной командой.

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Барселона Барселона Испания Трансферы Трансферы Барселоны Людовит Рейс Людовит Рейс
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