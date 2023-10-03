Как информирует Diario Sport, португальский специалист принял принципиальное решение отказаться от подписания новичков, которым больше 30 лет. Деку считает, что клуб не сможет продать таких футболистов по достойным ценам в случае необходимости.

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Сообщается, что это правило не распространяется на свободных агентов, за подписание которых каталонскому клубу не придётся платить. Согласно источнику, новая трансферная политика "блаугранас" вступит в силу с ноября 2023 года.

Напомним, что костяк нынешнего состава Барселоны составляют возрастные игроки. Отметку в 30 лет пересекли такие футболисты команды, как Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу, Серхи Роберто и Роберт Левандовски.

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