Барселона отказывается от подписания игроков старше 30 лет – Деку объяснил причину
Спортивный директор Барселоны Деку внедрил новую трансферную политику внутри каталонского клуба.
Как информирует Diario Sport, португальский специалист принял принципиальное решение отказаться от подписания новичков, которым больше 30 лет. Деку считает, что клуб не сможет продать таких футболистов по достойным ценам в случае необходимости.
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Сообщается, что это правило не распространяется на свободных агентов, за подписание которых каталонскому клубу не придётся платить. Согласно источнику, новая трансферная политика "блаугранас" вступит в силу с ноября 2023 года.
Напомним, что костяк нынешнего состава Барселоны составляют возрастные игроки. Отметку в 30 лет пересекли такие футболисты команды, как Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу, Серхи Роберто и Роберт Левандовски.
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