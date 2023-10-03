Барселона відмовляється від підписання гравців старше 30 років – Деку пояснив причину
Спортивний директор Барселони Деку впровадив нову трансферну політику всередині каталонського клубу.
Як інформує Diario Sport, португальський фахівець ухвалив принципове рішення відмовитися від підписання новачків, яким більше 30 років. Деку вважає, що клуб не зможе продати таких футболістів за гідними цінами в разі потреби.
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Повідомляється, що це правило не поширюється на вільних агентів, за підписання яких каталонському клубу не доведеться платити. Згідно з джерелом, нова трансферна політика "блаугранас" набуде чинності з листопада 2023 року.
Нагадаємо, що кістяк нинішнього складу Барселони складають вікові гравці. Позначку в 30 років перетнули такі футболісти команди, як Марк-Андре тер Штеген, Іньїго Мартінес, Маркос Алонсо, Ілкай Ґюндоґан, Оріоль Ромеу, Серхі Роберто і Роберт Лєвандовскі.
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