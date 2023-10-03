Як інформує Diario Sport, португальський фахівець ухвалив принципове рішення відмовитися від підписання новачків, яким більше 30 років. Деку вважає, що клуб не зможе продати таких футболістів за гідними цінами в разі потреби.

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Повідомляється, що це правило не поширюється на вільних агентів, за підписання яких каталонському клубу не доведеться платити. Згідно з джерелом, нова трансферна політика "блаугранас" набуде чинності з листопада 2023 року.

Нагадаємо, що кістяк нинішнього складу Барселони складають вікові гравці. Позначку в 30 років перетнули такі футболісти команди, як Марк-Андре тер Штеген, Іньїго Мартінес, Маркос Алонсо, Ілкай Ґюндоґан, Оріоль Ромеу, Серхі Роберто і Роберт Лєвандовскі.

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