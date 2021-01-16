"Агент Нето просил нас отпустить его клиента, но мы отказались. Норберто является важным игроком для нас, мы хотим, чтобы все позиции были укомплектованы", – цитирует Кумана Marca.

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Барселона приобрела Нето летом 2019-го у Валенсии за 26 млн евро. Норберто выполняет роль запасного голкипера в каталонском клубе. По информации СМИ, в услугах бразильского голкипера был заинтересован Арсенал.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Нето провел 6 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

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