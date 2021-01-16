"Агент Нето просив нас відпустити його клієнта, але ми відмовилися. Норберто є важливим гравецем для нас, ми хочемо, щоб всі позиції були укомплектовані", – цитує Кумана Marca.

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Барселона придбала Нето влітку 2019-го у Валенсії за 26 млн євро. Норберто виконує роль запасного голкіпера у каталонському клубі. За інформацією ЗМІ, у послугах бразильського голкіпера був зацікавлений Арсенал.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Нето провів 6 матчів, в яких пропустив 6 м'ячів.

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