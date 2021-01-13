Наставник Барсы требует у руководства клуба немного отойти от тотальной экономии.

Барселона летом намерена усилиться тремя топ-игроками: Эриком Гарсией (защитник, Манчестер Сити), Джорджинио Вейналдумом (хавбек, Ливерпуль), а также форвардом Лиона Мемфисом Депаем, сообщает Mundo Deportivo.

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Все трое должны присоединиться к "блаугрнас" на правах свободных агентов, поскольку их контракты заканчиваются. Тренер Барселоны Рональд Куман доволен такими подписаниями, но нидерландский специалист просит боссов клуба подписать Гарсию уже во время зимовго трансферного окна.

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