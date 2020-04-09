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Барселона отказалась от подписания Виллиана

09:31 36 Читати українською
Барселона отказалась от подписания Виллиана
Виллиан / Rex Features

Испанская Барселона передумала подписывать вингера лондонского Челси Виллиана. Летом он станет свободным агентом.

"Блаугранас" вышли из борьбы за опытного бразильца, утверждает Sport.es.

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31-летний Виллиан не договорился о новом контракте с Челси и готовится к переходу в новую команду в летнее трансферное окно. Агент вингера Киа Джурабчиан предложил своего клиента Барселоне, которая интересовалась им на протяжении последних лет. Однако, каталонцы не готовы удовлетворить аппетиты экс-звезды Шахтера (3-летний контракт и высокая зарплата) и уже имеют другие приоритеты.

В нынешнем сезоне Виллиан провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. За Челси он выступает с лета 2013 года.

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