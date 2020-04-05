toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Виллиан готов к диалогу с другими клубами – хавбек не договорился о новом контракте с Челси

21:13 44 Читати українською
Виллиан готов к диалогу с другими клубами – хавбек не договорился о новом контракте с Челси
Виллиан и Фрэнк Лэмпард / Goal.com

Полузащитник Челси проводит последние месяцы в статусе игрока лондонского клуба. Летом он станет свободным агентом.

"Летом мой контракт с Челси истекает. Мы не пришли к согласию относительно продления соглашения – я хотел 3 года, а клуб предлагал 2. Поэтому переговоры завершены, мы больше не общаемся по этому поводу. Все закончено. Теперь я готов к диалогу с другими клубами" , – цитирует бразильца Mundo Deportivo со ссылкой на Expediente Futebol.

Барселона определилась с приоритетным трансфером – придется серьезно потратиться

Напомним, бывший лидер Шахтера перешел в Челси в 2013 году, а до того полгода провел в России, выступая за Анжи. В текущем сезоне Виллиан сыграл за лондонцев 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает 31-летнего вингера в 28 млн евро.

В услугах Виллиана заинтересованы, в частности, Барселона и Ювентус.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева
08:00
1037
Теги
Трансферы Трансферы Челси Виллиан Виллиан Челси Челси Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Брешия
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук