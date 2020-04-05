Виллиан готов к диалогу с другими клубами – хавбек не договорился о новом контракте с Челси

Полузащитник Челси проводит последние месяцы в статусе игрока лондонского клуба. Летом он станет свободным агентом.

"Летом мой контракт с Челси истекает. Мы не пришли к согласию относительно продления соглашения – я хотел 3 года, а клуб предлагал 2. Поэтому переговоры завершены, мы больше не общаемся по этому поводу. Все закончено. Теперь я готов к диалогу с другими клубами" , – цитирует бразильца Mundo Deportivo со ссылкой на Expediente Futebol.

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Напомним, бывший лидер Шахтера перешел в Челси в 2013 году, а до того полгода провел в России, выступая за Анжи. В текущем сезоне Виллиан сыграл за лондонцев 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает 31-летнего вингера в 28 млн евро.

В услугах Виллиана заинтересованы, в частности, Барселона и Ювентус.

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