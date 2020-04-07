Интер готовит рейд на свободных агентов АПЛ – в списке сразу три игрока

Интер надеется максимально эффективно потратить свой бюджет на трансферное окно.

Миланцы присматриваются к игрокам АПЛ, которые летом станут свободными агентами, информирует La Gazzetta dello Sport.

Виллиан готов к диалогу с другими клубами – хавбек не договорился о новом контракте с Челси

В списке Интера защитник Тоттенхэма Ян Вертонген и атакующий дуэт из Челси – Виллиан и Оливье Жиру. "Нерадзурри" охотились за французом еще зимой, однако Антонио Конте не смог получить своего бывшего подопечного. Теперь клуб рассматривает и другие варианты свободных агентов, готовясь к тяжелым временам после коронавирусного кризиса.

Добавим, что перед вынужденной паузой Интер уверенно держался в зоне Лиги чемпионов – третья строчка с 54 очками в активе.

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