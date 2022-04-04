Контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года, а о новом соглашеним стороны договориться не могут. Барселона считала египтянина идеальным вариантом для усиления состава, но вынуждена отказаться от трансфера.

Месси не собирается возвращаться в Барселону – громкое заявление Лапорты стало последней каплей

Нападающий озвучил каталонцам нереальные условия личного контракта – 17 млн евро ежегодно в течение 5-ти сезонов, при этом отказался идти на любые уступки. В нынешней ситуации "сине-гранатовые" не могут позволить себе такие расходы. Также Барса не слишком стремится вести переговоры с Ливерпулем, помня о дорогих трансферах Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.

Соответственно, Салаха в Барселоне не будет. Клуб определил другие приоритетные кандидатуры – Эрлинг Холанд или Роберт Левандовски, сообщает AS.