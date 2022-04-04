Контракт Салаха з мерсисайдцями розрахований до літа 2023 року, а нову угоду сторони узгодити не можуть. Барселона вважала єгиптянина ідеальним варіантом для підсилення складу, але змушена відмовилитися від трансферу.

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Нападник озвучив каталонцям нереальні умови особистого контракту – 17 млн євро щорічно впродовж 5-ти сезонів, при цьому відмовився йти на будь-які поступки. У нинішній ситуації "синьо-гранатові" не можуть дозволити собі таких витрат. Також Барса не надто прагне вести перемовини з Ліверпулем, пам'ятаючи про дорогі трансфери Луїса Суареса і Філіппе Коутінью.

Відповідно, Салаха в Барселоні не буде. Клуб визначив інші пріоритетні кандидатури – це Ерлінг Холанд або Роберт Лєвандовскі, повідомляє AS.