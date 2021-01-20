Менее чем за два месяца каталонский клуб получит нового руководителя.

Голосование за кандидатов в кресло президента Барселоны состоится 7 марта, сообщает Sport.ES.

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Такое решение было принято на встрече председателя правления Барсы Карлеса Тускетса с кандидатами на вакантную должность. Заседание также посетил главный тренер "блаугранас" Рональд Куман.

Ранее выборы планировали провести уже в январе, но ситуация с пандемией изменила график. Напомним, за кресло президента клуба соревнуется Виктор Фонт, Тони Фрейкс, а также Жоан Лапорта, именно последнему прогнозируют победу на выборах.

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