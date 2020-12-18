Лионель Месси готов подождать несколько недель перед окончательным решением о продолжении карьеры.

Аргентинец будет ждать результатов выборов нового президента Барселоны, которые состоятся 24 января 2021 года, сообщает ESPN.

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Месси больше склонялся к уходу из клуба, но теперь его позиция выглядит не так однозначно. Лео готов выслушать планы победителя выборов по дальнейшему развитию Барселоны. Звезда каталонцев раздражен хаосом времен Бартомеу и хочет получить гарантии на будущее.

Напомним, летом 2021 года контракт Месси с "блаугранас" завершается. Если Месси не достигнет компромисса по новому соглашению, то может в январе договариваться с другим клубом.

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