Барселона визначилась з новою датою проведення виборів президента клубу
21:22 - Читать на русском
Менш ніж за два місяці каталонський клуб отримає нового очільника.
Голосування за кандидатів у крісло президента Барселони відбудеться 7 березня, повідомляє Sport.ES.
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Таке рішення було ухвалене на зустрічі голови правління Барси Карлеса Тускетса з кандидатами на вакантну посаду. Засідання також відвідав головний тренер "блаугранас" Рональд Куман.
Раніше вибори планували провести вже у січні, але ситуація з пандемією змінила графік. Нагадаємо, за крісло президента клубу змагається Віктор Фонт, Тоні Фрейкса, а також Жоан Лапорта, саме останньому прогнозують перемогу на виборах.
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