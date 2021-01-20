Менш ніж за два місяці каталонський клуб отримає нового очільника.

Голосування за кандидатів у крісло президента Барселони відбудеться 7 березня, повідомляє Sport.ES.

Мессі відклав рішення про своє майбутнє – вибори нового президента Барселони стануть ключовими

Таке рішення було ухвалене на зустрічі голови правління Барси Карлеса Тускетса з кандидатами на вакантну посаду. Засідання також відвідав головний тренер "блаугранас" Рональд Куман.

Раніше вибори планували провести вже у січні, але ситуація з пандемією змінила графік. Нагадаємо, за крісло президента клубу змагається Віктор Фонт, Тоні Фрейкса, а також Жоан Лапорта, саме останньому прогнозують перемогу на виборах.

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