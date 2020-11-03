Исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускетс сообщил, что выборы нового президента могут провести в Рождество (25 декабря).

"Мы создали рабочую группу, которая будет поддерживать связь с органами здравоохранения, чтобы обеспечить полную безопасность наших членов, а также обеспечить максимально возможную явку.

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Мы привлечем все материально-технические и человеческие ресурсы, чтобы обеспечить хорошую организацию, всегда соблюдая устав клуба. Мы могли бы также проводить голосование, используя почту", – цитирует Тускетса Sport.es.

Напомним, недавно Барселона осталась без президента. Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку, вместе с ним клуб покинул весь Совет директоров. Тускетс был назначен исполняющим обязанности. Основная функция созданного правления – назначить выборы для формирования нового совета директоров.

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