Каталонцы уже долгое время отбивались от посягательств Баварии на 28-летнего вратаря сборной Германии. Теперь Барселона готова оценить возможность продажи своего лидера конкуренту в Лиге чемпионов, утверждает Todo Fichajes.

Тер Штеген может восстановиться к матчу с Динамо в Лиге чемпионов

По информации источника, тяжелое финансовое положение побуждает руководство клуба искать дополнительные источники доходов. Ранее сообщалось, что расходы необходимо сократить на 300 миллионов евро.

В этой ситуации разменной монетой может стать тер Штеген. Бавария давно следит за немцем и хотела бы видеть его в своей команде как преемника для Мануэля Нойера. По оценкам Барселоны, вероятный трансфер мог бы принести клубу около 80 млн евро.

Напомним, тер Штеген перешел в Барселону в июля 2014 года с менхенгладбахской Боруссии за 12 млн евро. В составе каталонцев вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза чемпионат и Кубок Испании. Действующий контракт 28-летнего немца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2025 года.

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