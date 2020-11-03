Виконувач обов'язків президента Барселони Карлес Тускетс повідомив, що вибори нового президента можуть провести в Різдво (25 грудня).

"Ми створили робочу групу, яка буде підтримувати зв'язок з органами охорони здоров'я, щоб забезпечити повну безпеку наших членів, а також забезпечити максимально можливу явку.

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Ми залучимо всі матеріально-технічні та людські ресурси, щоб забезпечити хорошу організацію, завжди дотримуючись статуту клубу. Ми могли б також проводити голосування, використовуючи пошту", – цитує Тускетса Sport.es.

Нагадаємо, нещодавно Барселона залишилася без президента. Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку, разом із ним клуб покинула вся Рада директорів. Тускетс був призначений виконувачем обов'язків. Основна функція створеного правління – призначити вибори для формування нової ради директорів.

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